В Красноярске владелец пунктов выдачи заказов похитил офисную бумагу на 10 млн рублей

В Красноярске владелец пунктов выдачи заказов через мошенническую схему организовал торговлю офисной бумагой в качестве дополнительного источника дохода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю.

Мужчина владел несколькими пунктами выдачи заказов в Октябрьском, Кировском и Ленинском районах Красноярска. По версии следствия, он арендовал несколько телефонных номеров и с их помощью с октября 2024 по март 2025 года покупал на маркетплейсе товары с постоплатой на адреса своих ПВЗ. В основном это была офисная бумага в больших объемах и другие ликвидные позиции.

«Когда срок хранения доставленного подходил к концу, аферист оформлял возврат, но заказы оставлял себе и в дальнейшем сбывал по объявлениям в интернете. В общей сложности были похищены свыше пяти тысяч коробок офисной бумаги и другие товары на сумму более 10 миллионов рублей», — пояснили в краевой полиции.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ. В настоящее время дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Красноярска для рассмотрения по существу.

