В Хабаровском крае зафиксировали 441 нарушений ПДД

Статистика нарушений ПДД за указанный день достигла 441 случая. Среди наиболее распространённых правонарушений — управление транспортными средствами в нетрезвом виде: всего выявлено 13 таких фактов, из которых 7 зафиксированы в городе Хабаровске. Правонарушения квалифицируются по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, ст. 12.26 КоАП РФ и ст. 264.1 УК РФ. Ещё 24 водителя нарушили правила пропуска пешеходов на переходах (13 — в Хабаровске, ст. 12.18 КоАП РФ), а 22 пешехода допустили нарушения при переходе проезжей части (9 — в Хабаровске, ст. 12.29 КоАП РФ).