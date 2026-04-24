В Хабаровском крае зафиксировали 441 нарушений ПДД

По информации Госавтоинспекции Хабаровского края, 23 апреля 2026 года в регионе произошло 4 дорожно транспортных происшествия, в результате которых пострадали 4 человека. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В структуре аварийности отмечен один наезд на пешехода, два случая столкновения транспортных средств, а также один инцидент, отнесённый к иным видам ДТП.
Статистика нарушений ПДД за указанный день достигла 441 случая. Среди наиболее распространённых правонарушений — управление транспортными средствами в нетрезвом виде: всего выявлено 13 таких фактов, из которых 7 зафиксированы в городе Хабаровске. Правонарушения квалифицируются по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, ст. 12.26 КоАП РФ и ст. 264.1 УК РФ. Ещё 24 водителя нарушили правила пропуска пешеходов на переходах (13 — в Хабаровске, ст. 12.18 КоАП РФ), а 22 пешехода допустили нарушения при переходе проезжей части (9 — в Хабаровске, ст. 12.29 КоАП РФ).
