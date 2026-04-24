Прокуратура в Хабаровске установит, чей мусор валяется у ЖК «Ю-Сити»

В Хабаровске природоохранная прокуратура начала проверку после сообщений о складировании строительных отходов и шин рядом с жилым комплексом «Ю-Сити». Прокурор оценит, как действовал собственник участка и работу надзорных органов, сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.
«Хабаровским межрайонным природоохранным прокурором организована проверка по публикации о складировании строительного мусора, автомобильных покрышек в овраге вблизи жилого комплекса “Ю-Сити”, — говорится в сообщении.
Природоохранный прокурор даст оценку действиям и решениям собственника участка, а также контролирующих органов.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее AmurMedia сообщало, что в Законодательной думе Хабаровского края прошло совещание, посвящённое проблемам с вывозом твёрдых коммунальных отходов. Для детального обсуждения инициативы к диалогу привлекли широкий круг специалистов: представителей министерства ЖКХ, прокуратуры, органов госконтроля и лицензирования, а также сотрудников аппарата мировых судей, административных комиссий и муниципалитетов.