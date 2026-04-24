Прокуратура в Хабаровске установит, чей мусор валяется у ЖК «Ю-Сити»

В Хабаровске природоохранная прокуратура начала проверку после сообщений о складировании строительных отходов и шин рядом с жилым комплексом «Ю-Сити». Прокурор оценит, как действовал собственник участка и работу надзорных органов, сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.