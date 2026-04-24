«Учебные» машины проверили в Приморье — трое водителей и один инструктор оштрафованы

Сотрудники ГАИ Приморья провели профилактическое мероприятие «Учебный автомобиль», направленное на контроль соблюдения ПДД во время практических занятий курсантов автошкол, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
«В ходе профилактического мероприятия проверено 27 учебных транспортных средств. К административной ответственности за нарушение ПДД привлечено три водителя и одно должностное лицо», — говорится в сообщении.
Среди нарушений — отсутствие необходимых документов у водителя, эксплуатация автомобиля без техосмотра, несоблюдение правил использования световых приборов и аварийной сигнализации, а также выпуск на дорогу технически непригодного транспортного средства.
ГАИ подчёркивает, что размещение на автомобиле знака «Учебный автомобиль» не даёт права игнорировать ПДД. Инструкторы и курсанты несут такую же ответственность за нарушения, как и все остальные участники дорожного движения.