«Учебные» машины проверили в Приморье — трое водителей и один инструктор оштрафованы

Даже обучающиеся водители не освобождаются от ответственности за нарушения.

Источник: Пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

Сотрудники ГАИ Приморья провели профилактическое мероприятие «Учебный автомобиль», направленное на контроль соблюдения ПДД во время практических занятий курсантов автошкол, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

«В ходе профилактического мероприятия проверено 27 учебных транспортных средств. К административной ответственности за нарушение ПДД привлечено три водителя и одно должностное лицо», — говорится в сообщении.

Среди нарушений — отсутствие необходимых документов у водителя, эксплуатация автомобиля без техосмотра, несоблюдение правил использования световых приборов и аварийной сигнализации, а также выпуск на дорогу технически непригодного транспортного средства.

ГАИ подчёркивает, что размещение на автомобиле знака «Учебный автомобиль» не даёт права игнорировать ПДД. Инструкторы и курсанты несут такую же ответственность за нарушения, как и все остальные участники дорожного движения.