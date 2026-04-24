В Хабаровском крае спор за квартиру пережил брак и два десятилетия

В Солнечном районном суде Хабаровского края рассмотрели спор о праве собственности на квартиру, которая стала предметом наследственного разбирательства спустя более чем 20 лет, — сообщает объединённая пресс-служба судов региона.
С иском в суд обратился гражданин, требуя признать за ним право собственности на квартиру в порядке наследования по завещанию отца. Бывшая супруга наследодателя подала встречный иск, настаивая, что жильё является совместно нажитым имуществом и просила выделить ей супружескую долю.
Суду пришлось буквально «разматывать» историю начала 2000-х. Установлено, что с середины 2003 года супруги фактически проживали раздельно, семейные отношения были прекращены, а официальный развод оформлен в апреле 2004 года.
Ключевым моментом стало то, что спорная квартира была приобретена 5 апреля 2004 года — уже на личные средства мужа, а не на общие деньги супругов.
Суд пришёл к выводу: оснований считать жильё совместно нажитым имуществом нет.
Иск истца удовлетворён, в удовлетворении требований экс-супруги отказано. Решение вступило в законную силу.