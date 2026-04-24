Фильм о рабочих покорил школьников

Премьера документального фильма «Битва профессионалов» о людях рабочих профессий собрала полный зал молодежи в школе Капотни. Проект издания LIFE еще раз подчеркивает: рабочая специальность сейчас — это не про монотонность, а востребованная профессия и большие возможности на современном производстве.
Премьерный показ двухсерийного документального фильма «Битва профессионалов» о людях рабочих профессий прошел в недавно обновленном учебном корпусе «Боровицкий». Кино презентовали Московский нефтеперерабатывающий завод компании «Газпром нефть» и редакция проекта LIFE. Первыми его посмотрели школьники, которые прямо сейчас определяются с выбором будущей работы, а также студенты профильных колледжей.
Главными лицами картины стали сотрудники предприятий «Газпром нефти» — участники отраслевого конкурса профессионального мастерства. Его победители и призеры ежегодно входят в кадровый резерв и продвигаются по карьерной лестнице. Первая часть фильма рассказывает о локальных этапах конкурса: подготовке героев в их родном городе, ожиданиях и стремлениях участников, а также о результатах отбора в финал. Вторая серия показывает финальные испытания. Кульминацией стали ключевые профильные соревнования, где проявляется весь опыт героев.
— Как представитель экспертно-консультативного совета родительской общественности я хочу поблагодарить создателей фильма за то, что они показали реалии рабочих профессий, которые актуальны сейчас, — рассказала заместитель председателя совета Ольга Галузина. — Родители должны понимать, в каких достойных условиях будут учиться и трудиться их дети. Благодаря таким съемкам престиж рабочих профессий повышается, а подростки получают мотивацию для того, чтобы развиваться как профессионалы. Они видят, как достойно будет оценен их труд, какие возможности для самореализации будут ждать их на предприятиях.
Съемочная группа фильма поделилась тем, что в какой-то момент работы над лентой им самим захотелось попробовать себя именно в рабочей профессии.
— Мы приступали к работе над картиной, имея свои представления о том, что такое трудиться на заводе. И мы были приятно удивлены тем, как обстоят дела на самом деле. Мы работали с людьми целеустремленными, довольными своей карьерой, трудящимися в отличных условиях, — рассказала генеральный продюсер проекта «Битва профессионалов» Ольга Воронянская. По словам создателей фильма, был выбран формат «спортивной драмы», где герои проходят путь самосовершенствования в борьбе за звание лучших.
— Некоторые истории довели нас до слез, — откровенно говорили члены съемочной группы.
В зале фильм вызвал сильную эмоциональную реакцию. Школьники переживали за героев и обсуждали их непростой путь к титулам. После просмотра они задали вопросы съемочной группе, представителям Московского нефтеперерабатывающего завода, на инновационном учебном полигоне которого проходили конкурсные испытания, а также самим участникам конкурса. Особый интерес был к возможности пройти практику на заводе.
Заместитель генерального директора по персоналу предприятия Анастасия Фишер отметила, что сейчас важно разрушить стереотипы молодежи о том, как выглядит завод.
— Хорошо, что есть возможность показать не мифы, а современность. Даже у меня когда-то были ассоциации, что завод — это серые стены, шум станков, изнуренные лица. Благодаря этому фильму у всех есть возможность увидеть, что наше предприятие представляет собой на самом деле: новое оборудование, автоматизированные и роботизированные системы, цифровые помощники, моделирование. А оператор технологических установок — уже не тот, кто ходит с гаечными ключами и двигает какие-то огромные задвижки, а с экрана монитора контролирует все параметры техники последнего поколения. Пусть у школьников и студентов будут правильные ассоциации, — подчеркнула Анастасия Фишер.
Представитель завода также отметила, что на Московском НПЗ всегда есть вакансии по востребованным рабочим специальностям: операторов технологических установок, непосредственно управляющих процессом переработки нефти, машинистов компрессорных установок, лаборантов химического анализа, которые отбирают пробы и следят за качеством продукции, операторов отгрузки, отвечающих за наполнение автомобильных и железнодорожных цистерн топливом. Словом, любой, кто желает трудиться и готов обучаться, найдет здесь место для себя. Предприятие поддерживает высокие стандарты условий труда для своих сотрудников, инвестирует в развитие персонала. Поэтому работа на нем обеспечивает нечто большее, чем просто занятость.
— Как мы видим в фильме, результатом того, какие условия для профессионального и личностного роста созданы на предприятии, становятся серьезные карьерные достижения наших сотрудников, — подчеркнула Анастасия Фишер.
Она напомнила, что Московский НПЗ активно сотрудничает с ведущими учебными заведениями страны, в том числе с крупнейшим в столице колледжем 26 КАДР. Каждый год сотни студентов проходят практики и стажировки на предприятии.
— Если после просмотра фильма кто-то заинтересуется работой на нашем предприятии, мы с нетерпением будем ждать! У нас проходит много мероприятий даже для школьников. А у студентов есть возможность полноценно попробовать себя на нашем предприятии в качестве профессионалов, — отметила Анастасия Фишер.
В съемках фильма приняли участие более 20 специалистов из Москвы, Сибири, Дальнего Востока. Посмотреть проект можно на площадках издания LIFE.
ЦИФРЫ И ФАКТЫ.
Более чем 100 рабочих профессий и специальностей задействованы на Московском НПЗ. Бесперебойную работу завода обеспечивает большая команда из 2600 специалистов. Для работников предприятия создана целая система мероприятий и конкурсов профессионального мастерства, которая помогает продвижению по карьерной лестнице. Организована программа по подготовке кадров со школьной скамьи, которая обеспечивает переход от обучения к быстрому старту карьеры.
СПРАВКА.
«Газпромнефть» ведет комплексную модернизацию Московского НПЗ. Ее цель — стать первым цифровым заводом в отрасли, достигнуть лучших стандартов эффективного производства и экологической безопасности. Цифровые технологии уже управляют процессами переработки нефти, отвечают за надежность оборудования, являются эффективным помощником для персонала, снижая нагрузку от рутинных операций.