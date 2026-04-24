Лесной пожар под Минусинском ликвидировали за три часа

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае в окрестностях села Знаменка Минусинского округа ликвидирован лесной пожар на площади 2 га.
Возгорание обнаружили сотрудники лесопожарной станции во время патрулирования. К тушению привлекли 4 человек и 1 единицу техники. Огонь удалось остановить в течение трех часов.
Участок ранее уже подвергался воздействию огня, часть деревьев была вырублена. При ликвидации пожара специалисты проливали каждый пень, чтобы исключить повторное возгорание.
По предварительным данным, причиной стало распространение огня с земель иных категорий. Обстоятельства устанавливают лесные инспекторы.
По информации на 9:00 24 апреля, действующих лесных пожаров в регионе нет. Жителям напоминают о запрете на сжигание сухой травы и необходимости соблюдать требования пожарной безопасности.