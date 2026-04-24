Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве открылся сезон летней речной навигации

В Москве открылась летняя навигация, в честь открытия сезона на Москве-реке пройдет парад судов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: РБК

В Москве открылась летняя навигация, в честь открытия сезона на Москве-реке пройдет парад судов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Оживают популярные экскурсионные маршруты. А от знаменитых Северного и Южного речных вокзалов вновь отправляются круизные теплоходы в десятки городов нашей страны», — говорится в сообщении.

В текущем сезоне ожидают новый маршрут: к действующим трем «Киевский парк — Фили», «Печатники — ЗИЛ», «ЗИЛ — Новоспасский», добавят четвертый: «Лужники — Киевский». Причал «Киевский» станет единым транспортно-пересадочным узлом между первым и четвертым речными маршрутами. Ввод остальных причалов будет производиться поэтапно.

«Новый четвертый маршрут протяженностью более 4 км соединит три района: Хамовники, Раменки, Дорогомилово и сделает еще современней транспортную доступность для более 30 тыс. жителей столицы. Создание нового маршрута стало возможным благодаря реконструкции причала “Лужники-Центральный”, которая стало частью комплексного благоустройства Лужников», — добавил мэр.

Кроме того, действующий маршрут «ЗИЛ — Новоспасский» продлят до причала «Красные холмы» на Космодамианской набережной, в результате чего общая длина водного пути вырастет до 7 км.

Собянин также добавил, что прошедший год стал рекордным по количеству посетителей. Общее число поездок — круизных, прогулочных, на регулярном электротранспорте — достигло 3,8 млн. Обновление Северного и Южного речных вокзалов прошлый летний сезон приняли и отправили более 2,2 тыс. судов, обслужив 360 тыс. пассажиров.

Открытию сезона предшествовала подготовка, в ходе которой городские службы привели в порядок набережные и причалы. Особое внимание уделили безопасности акватории. По словам мэра, сегодня она находится под круглосуточным контролем речного ситуационного центра ЦОДД: помощью 500 камер операторы в реальном времени мониторят обстановку на воде.

