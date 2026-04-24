Можно ли шашлык жарить на даче на мангале в Красноярском крае?

Разобраться в теме помогали специалисты МЧС и Агентства по ГО, ЧС и ПБ.
Приближаются майские праздники, которые у многих традиционно ассоциируются с выездами на природу и шашлыками.
Но можно ли будет жарить еду на мангале на даче или приусадебном участке, если в первых числах мая введут особый противопожарный режим?
«В условиях особого противопожарного режима приготовление шашлыков на мангале допускается в безветренную погоду и только при определённых условиях. Зона под мангалом и в радиусе минимум двух метров от него должна быть очищена от всего, что может способствовать распространению огня: мусора, сухой травы и т.д. — рассказывает заместитель руководителя Агентства по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края Алексей Богданов. — Под рукой необходимо держать первичные средства пожаротушения: либо ведро с водой или песком, либо огнетушитель. Расстояние до ближайшего строения должно быть не менее пяти метров. Покидать место приготовления пищи нельзя, пока огонь и угли не потушены».
