Верните до 150 тысяч за детей, лечение и даже спорт: Простая инструкция по вычетам 2026

Налоговые вычеты в 2026 году: что изменилось, какие виды вычетов действуют, их лимиты (стандартные, социальные, имущественные, инвестиционные, профессиональные). Как вернуть НДФЛ за лечение, обучение, квартиру, фитнес и ГТО.

Источник: Life.ru

Налоговые вычеты остаются одним из ключевых инструментов снижения налоговой нагрузки для граждан. В 2026 году в систему вычетов был внесён ряд изменений: расширены лимиты, введены новые льготы и уточнены правила получения.

Что такое налоговый вычет и кто имеет на него право.

Налоговый вычет — сумма, на которую уменьшается налоговая база по НДФЛ. Проще говоря, это механизм, позволяющий либо вернуть часть уже уплаченного налога, либо снизить сумму, удерживаемую из дохода.

Право на вычет имеют налоговые резиденты РФ — лица, находящиеся на территории страны не менее 183 дней в году и получающие официальный доход, облагаемый НДФЛ. Если доход не облагается НДФЛ (например, при применении специальных налоговых режимов), воспользоваться вычетом не получится.

Основные изменения в налоговых вычетах с 2025—2026 годов.

С 2025 года в России действует прогрессивная шкала НДФЛ, которая напрямую влияет на размер возврата. Согласно новым правилам, доход до 2,4 млн рублей в год облагается налогом в 13%, от 2,4 до 5 млн рублей — 15%, от 5 до 20 млн рублей — 18%, от 20 до 50 млн рублей — 20%, свыше 50 млн рублей — 22%.

Соответственно, сумма возврата теперь зависит от ставки: чем выше доход и ставка, тем больше можно вернуть.

Кроме того, с 2026 года действует семейная налоговая выплата. Родители с двумя и более детьми, а также имеющие среднедушевой доход в семье ниже полуторной величины регионального прожиточного минимума, получают льготу, фактически снижающую ставку НДФЛ до 6%. Оформить её можно через «Госуслуги» или в МФЦ.

Также увеличен размер стандартных вычетов на детей:

1400 рублей — на первого ребёнка;

2800 рублей — на второго;

6000 рублей — на третьего и последующих.

При этом порог дохода повышен до 450 тыс. рублей в год.

Общий лимит социальных вычетов увеличен до 150 тыс. рублей. Граждане, которые признаны иностранными агентами, не могут претендовать на получение вычета.

Стандартные налоговые вычеты.

Стандартные вычеты предоставляются ежемесячно и чаще всего оформляются через работодателя.

Вычет на детей.

Один из самых распространённых видов вычетов. В 2026 году действуют следующие размеры:

1400 рублей — на первого ребёнка;

2800 рублей — на второго;

6000 рублей — на третьего и каждого последующего;

12 000 рублей — на ребёнка-инвалида.

Вычет предоставляется до достижения годового дохода 450 тыс. рублей. С 2025 года он применяется автоматически при наличии подтверждающих данных — подавать отдельное заявление не требуется.

Вычет для льготных категорий граждан.

Право на повышенные стандартные вычеты имеют отдельные категории граждан: инвалиды, участники боевых действий, ликвидаторы последствий радиационных аварий.

Размер вычета зависит от категории и может достигать нескольких тысяч рублей ежемесячно.

Вычет за ГТО.

С 2025 года введён новый вид стандартного вычета — за выполнение нормативов ГТО. При наличии знака отличия и прохождении диспансеризации можно получить вычет в размере 18 тыс. рублей в год.

Социальные налоговые вычеты.

Социальные вычеты охватывают расходы на значимые жизненные цели. К ним относятся лечение и покупка лекарств, обучение (своё и детей), занятия спортом, благотворительность, добровольное пенсионное страхование.

С 2026 года общий лимит по большинству социальных вычетов составляет 150 тыс. рублей в год. Это означает, что максимальная сумма возврата зависит от ставки НДФЛ и может быть выше прежнего уровня.

Некоторые виды расходов (например, дорогостоящее лечение) могут учитываться без ограничения по лимиту.

Имущественные налоговые вычеты.

Имущественные вычеты связаны с операциями с недвижимостью. Например, покупка или строительство жилья, уплата процентов по ипотеке, продажа имущества.

Согласно действующим правилам, вычетом облагается сумма до 2 млн рублей при покупке жилья, до 3 млн рублей — при выплате процентов по ипотеке. Соответственно, максимальный возврат по покупке составляет до 260 тыс. рублей, а по процентам — до 390 тыс. рублей.

При этом многодетные семьи могут продать жильё без уплаты НДФЛ при покупке более просторного объекта. Для индивидуальных предпринимателей действуют особые правила уточнения: если имущество использовалось в бизнесе, применяются отдельные правила налогообложения.

Инвестиционные налоговые вычеты.

Инвестиционные вычеты стимулируют долгосрочные вложения и участие граждан в финансовом рынке.

Новый формат индивидуальных инвестиционных счетов (с 2024 года) предлагает гибридную модель. Вычет на взносы формируется на сумму до 400 тыс. рублей в год. Соответственно, вернуть можно до 52 тыс. рублей (при ставке 13%).

Чем выше ставка налога, тем больше фактическая выгода.

Старые счета также продолжают действовать.

тип А — возврат с взносов;

тип Б — освобождение от налога на прибыль.

Инвесторы могут сохранить прежние условия или перейти на новую модель.

Государство также стимулирует программы долгосрочных накоплений. Для них предусмотрены отдельные налоговые льготы, включая вычеты и освобождение дохода от налогообложения при соблюдении сроков инвестирования.

Как оформить налоговый вычет.

Существует три основных способа оформления налогового вычета: через работодателя, декларацию 3-НДФЛ и в упрощённом порядке.

Оформление через работодателя позволяет сразу уменьшить сумму удерживаемого налога. Такой вид подходит для стандартных и некоторых социальных вычетов.

Через декларацию 3-НДФЛ налоговый вычет может быть подан по итогам года через ФНС. После проверки сумма возврата перечисляется на счёт налогоплательщика.

С 2025 года у россиян есть возможность получить социальные налоговые вычеты в упрощённом порядке (без оформления декларации 3-НДФЛ и подготовки пакета необходимых документов). Справку об оплате услуг в ФНС подают в электронном виде организации или ИП, которые оказали услугу.

С 2025 года стандартный вычет на детей предоставляется автоматически — при наличии данных в системе подавать заявление не нужно.

Часто задаваемые вопросы.

Какой лимит социальных налоговых вычетов в 2026 году?

Общий лимит составляет 150 тыс. рублей в год (за исключением отдельных случаев, например дорогостоящего лечения).

Какой максимальный возврат по имущественному вычету при покупке квартиры?

До 260 тыс. рублей при ставке 13%. При более высокой ставке сумма возврата увеличивается.

Нужно ли подавать заявление на стандартный вычет на детей?

Нет. С 2025 года вычет предоставляется автоматически при наличии подтверждающих документов.

Как прогрессивная шкала НДФЛ влияет на сумму возврата?

Напрямую: чем выше ставка налога, тем больше сумма возврата, поскольку вычет уменьшает базу, облагаемую по этой ставке.

Может ли пенсионер получить налоговый вычет за лечение?

Да, если у него есть доходы, облагаемые НДФЛ (например, от аренды или работы). Также возможно перенести вычет на предыдущие годы.