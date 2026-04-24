«Самое страшное»: Супруга Алексея Пиманова впервые высказалась о его смерти

Напомним, накануне стало известно, что бессменный ведущий программы «Человек и закон» Алексей Пиманов скончался в возрасте 64 лет от сердечного приступа. Его карьера на телевидении началась в 1986 году с должности видеоинженера, затем он вёл проекты «Ступени», «За Кремлёвской стеной» и «Кремль-9», а с 1996 года на протяжении почти трёх десятилетий оставался лицом знаменитой правовой передачи; с 2013-го журналист также занимал пост президента медиахолдинга «Красная звезда».