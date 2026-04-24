Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Самое страшное»: Супруга Алексея Пиманова впервые высказалась о его смерти

Причиной смерти журналиста и телеведущего Алексея Пиманова стал инфаркт. Эту информацию прессе подтвердила его супруга Ольга Погодина.

Источник: Life.ru

«Для меня это самая страшная трагедия. [Его сгубил] инфаркт», — приводит её слова KP.ru.

Напомним, накануне стало известно, что бессменный ведущий программы «Человек и закон» Алексей Пиманов скончался в возрасте 64 лет от сердечного приступа. Его карьера на телевидении началась в 1986 году с должности видеоинженера, затем он вёл проекты «Ступени», «За Кремлёвской стеной» и «Кремль-9», а с 1996 года на протяжении почти трёх десятилетий оставался лицом знаменитой правовой передачи; с 2013-го журналист также занимал пост президента медиахолдинга «Красная звезда».

