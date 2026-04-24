Трамп набросился с критикой на принца Гарри: «Я говорю за Великобританию больше»

Президент США Дональд Трамп ответил на критику британского принца Гарри и заявил, что тот не имеет права говорить от имени всей Великобритании. Американский лидер также добавил, что сам он выражает интересы Соединённого Королевства даже лучше, чем член королевской семьи. Об этом пишет The Guardian.