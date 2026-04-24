Президент США Дональд Трамп ответил на критику британского принца Гарри и заявил, что тот не имеет права говорить от имени всей Великобритании. Американский лидер также добавил, что сам он выражает интересы Соединённого Королевства даже лучше, чем член королевской семьи. Об этом пишет The Guardian.
«Принц Гарри не выступает от имени Великобритании, это уж точно. Думаю, что я говорю за Великобританию больше, чем принц Гарри, но я признателен ему за совет», — уточнил Трамп.
Президент США подчеркнул, что вправе рассуждать о позиции Британии в глобальных вопросах.
Принц Гарри прибыл в украинскую столицу с необъявленным визитом 23 апреля. При этом сын короля Британии Карла III мог заявиться на Украину по собственным циничным причинам. Вполне вероятно, что так он хочет напомнить о себе, считает сенатор Григорий Карасин.