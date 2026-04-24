Юрист Пачулия напомнил об ответственности за неприятный запах в квартире

Жильцы многоквартирного дома имеют право обратиться в суд с требованием к соседу провести дезинфекцию квартиры, если из неё исходит неприятный запах, в том числе из-за содержания животных. Об этом в беседе с ТАСС сообщил Георгий Пачулия, преподаватель кафедры семейного и жилищного права Московского государственного юридического университета им. Кутафина.
По словам юриста, владелец квартиры обязан соблюдать санитарные нормы, и если его действия или бездействие приводят к нарушению комфорта соседей, это является основанием для обращения в суд. Пачулия отметил, что в судебном порядке можно потребовать обязать соседа провести дезинфекцию жилого помещения, а также уборку квартиры в соответствии с санитарными нормами.
Кроме того, жильцы могут подать жалобу на неприятный запах из соседской квартиры участковому уполномоченному, в Роспотребнадзор или органы жилищной инспекции. Роспотребнадзор проведёт проверку и, в случае подтверждения нарушения, вынесет предписание об устранении проблемы.
Пачулия также напомнил, что за нарушение санитарно-эпидемиологических требований предусмотрена административная ответственность. В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), на граждан может быть наложен штраф в размере от 500 до 1000 рублей.
