ВЦИОМ сообщил о преодолении «постчернобыльского синдрома»

За 40 лет после катастрофы на Чернобыльской АЭС российское общество прошло путь от острого неприятия атомной энергетики к ее признанию, преодолев «постчернобыльский синдром», говорится в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Под «постчернобыльским синдромом» аналитики понимают устойчивое недоверие к атомной отрасли, вызванное техногенной катастрофой 1986 года. В 1990 году атомную энергетику одобряли лишь 14% россиян, а к 2026 году этот показатель вырос в 5,5 раза — до 78%. Доля не одобряющих сократилась с 56 до 12%, отмечает ВЦИОМ.
За десять лет (с 2016 по 2026 год) отношение россиян к вероятности повторения чернобыльской катастрофы изменилось в сторону оптимизма. Доля тех, кто считает повторение трагедии «практически невозможным», выросла с 20 до 27%. Доля респондентов, назвавших повторение трагедии «вполне вероятным», сократилась с 20 до 17%. При этом большинство респондентов по-прежнему оценивают угрозу как маловероятную (41% в 2026 году против 44% в 2016-м).
Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 19 апреля 2026 года среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Метод — телефонное интервью по случайной выборке сотовых номеров. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам.
Среди наиболее серьезных последствий чернобыльской аварии в 2016 году респонденты больше всего отмечали рост заболеваний и смертности в результате радиоактивного заражения (61%), а также ущерб природе и окружающей среде (17%). В 2026 году доля респондентов, подчеркивающих смертность и рост заболеваний, сократилась (54%). При этом выросло число тех, кто считает наиболее серьезным последствием ущерб окружающей среде (55%).
Авария на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Взрыв полностью разрушил реактор, выбросив огромное количество радиации. Это крупнейшая техногенная катастрофа в истории атомной энергетики.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».