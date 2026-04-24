ВЦИОМ сообщил о преодолении «постчернобыльского синдрома»

За десять лет (с 2016 по 2026 год) отношение россиян к вероятности повторения чернобыльской катастрофы изменилось в сторону оптимизма. Доля тех, кто считает повторение трагедии «практически невозможным», выросла с 20 до 27%. Доля респондентов, назвавших повторение трагедии «вполне вероятным», сократилась с 20 до 17%. При этом большинство респондентов по-прежнему оценивают угрозу как маловероятную (41% в 2026 году против 44% в 2016-м).