Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области уничтожили 107 снарядов

Этот арсенал обнаружили в Богучарском районе.

Источник: Комсомольская правда

23 апреля аварийно-спасательная служба по заявке администрации Богучарского района уничтожила 107 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Подрыв совершили в 12 часов 55 минут на установленной подрывной площадке Острогожского района.

Вот список уничтоженного арсенала:

— 45 мм артиллерийский снаряд — 3 ед.;

— 75 мм артиллерийский снаряд — 8 ед.;

— 76 мм артиллерийский снаряд — 42 ед.;

— 100 мм артиллерийский снаряд — 1 ед.;

— 105 мм артиллерийский снаряд — 2 ед.;

— 150 мм артиллерийский снаряд — 1 ед.;

— 203 мм артиллерийский снаряд — 1 ед.;

— 50 мм миномётная мина — 41 ед.;

— 81 мм миномётная мина — 2 ед.;

— 82 мм миномётная мина — 3 ед.;

— 120 мм миномётная мина — 1 ед.;

— 82 мм реактивный снаряд — 1 ед.;

— ручная граната РГД 33 — 1 ед.