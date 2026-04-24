В Воронежской области уничтожили 107 снарядов

23 апреля аварийно-спасательная служба по заявке администрации Богучарского района уничтожила 107 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Подрыв совершили в 12 часов 55 минут на установленной подрывной площадке Острогожского района.
Вот список уничтоженного арсенала:
— 45 мм артиллерийский снаряд — 3 ед.;
— 75 мм артиллерийский снаряд — 8 ед.;
— 76 мм артиллерийский снаряд — 42 ед.;
— 100 мм артиллерийский снаряд — 1 ед.;
— 105 мм артиллерийский снаряд — 2 ед.;
— 150 мм артиллерийский снаряд — 1 ед.;
— 203 мм артиллерийский снаряд — 1 ед.;
— 50 мм миномётная мина — 41 ед.;
— 81 мм миномётная мина — 2 ед.;
— 82 мм миномётная мина — 3 ед.;
— 120 мм миномётная мина — 1 ед.;
— 82 мм реактивный снаряд — 1 ед.;
— ручная граната РГД 33 — 1 ед.