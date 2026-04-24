Электрогазосварщик возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Красноярске

Эксперты сервиса по поиску работы провели исследование и составили список самых высокооплачиваемых вакансий апреля 2026 года. По данным аналитиков, в топ вошли электрогазосварщик, управляющий кафе-столовой, водитель-экспедитор, помощник машиниста и технолог кондитерского производства. Самой доходной стала вакансия электрогазосварщика: за работу вахтовым методом специалисту готовы платить от 165 тысяч рублей. На втором месте — управляющий кафе-столовой с зарплатой от 150 тысяч рублей. Работодателю требуется специалист с опытом запуска проектов и управления командой. До 125 тысяч рублей может зарабатывать водитель-экспедитор, который занимается доставкой продукции по городу и ближайшим населенным пунктам. Помощнику машиниста тепловоза предлагают от 76 до 110 тысяч рублей. Сотруднику предстоит не только выполнять указания машиниста, но и следить за состоянием локомотива и участвовать в его подготовке к рейсу. Технолог кондитерского производства может рассчитывать на доход от 75 до 100 тысяч рублей. В его задачи входит разработка рецептур, контроль качества и расчет себестоимости продукции. Напомним, что при переезде на работу в другой округ Красноярского края можно получить 40 тысяч рублей.