В Москве возобновилась работа летнего речного транспорта

«Сегодня, 24 апреля, в Москве официально открылась летняя навигация — речной транспорт возвращается в активную работу», — рассказал мэр.
В честь открытия на Москве-реке пройдет парад судов. Первым теплоходом, стартовавшим в этом сезоне, будет «Леонид Красин». Он отправится от Северного речного вокзала в город Мышкин.
2025-й год, по словам Собянина, стал рекордным для водного транспорта. Общее число поездок — круизных, прогулочных, на регулярном электротранспорте — достигло 3,8 млн. Он отметил, что большой вклад в число многодневных круизов внесло обновление Северного и Южного речных вокзалов, которые в прошлый летний сезон приняли и отправили более 2,2 тыс. судов, обслужив 360 тыс. пассажиров.
Мэр добавил, что открытию сезона предшествовала масштабная подготовка. «Городские службы привели в порядок набережные и причалы: очистили парапеты, обновили гранитные основания и заменили изношенные резиновые отбойники. Освежили краску на сходах к воде и восстановили навигационную разметку в зонах посадки», — написал он.
Так, в 2026 году власти Москвы ожидают рост круизного пассажиропотока еще на 10%. «Ежедневно столичные вокзалы будут отправлять более 20 круизных лайнеров в ведущие туристические центры страны — от Санкт-Петербурга до Астрахани», — подчеркнкл Собянин.