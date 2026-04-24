«Считывает информацию по фотографии и выдает заключение». В Беларуси создали приложение для диагностики рака

Приложение для диагностики рака по фотографии создано в Беларуси. Подробности сообщили в эфире телеканала ОНТ.
Приложение, способное выявлять рак кожи и другие дерматологические заболевания, создали студенты Витебского государственного университета имени Петра Машерова.
«Умное приложение считывает информацию по фотографии и выдает заключение», — отметили в эфире.
Для оценки достаточно сделать одно фото новообразования. Приложение за несколько секунд оценивает сразу несколько параметров: размер, форму, контуры, цвет. На основе данных делается заключение. Подобное является своеобразным первичным скринингом, чтобы оценить состояние родинки до обращения к врачу.
Как отмечают разработчики, точность анализа превышает 90%.
По словам студента Витебского государственного университета имени Петра Машерова Александра Руденкова, из открытых медицинских источников было извлечено 10 000 дерматоскопических снимков.
— Нам нужно было подтвердить их значимость. Поэтому мы обратились к студентам и преподавателям Витебского государственного медицинского университета. После этого мы стали разрабатывать собственную локально-сверточную нейронную сеть, которая уже сейчас умеет классифицировать семь типов кожных новообразований, — уточнил Руденков.
