Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Считывает информацию по фотографии и выдает заключение». В Беларуси создали приложение для диагностики рака

Приложение для диагностики рака по фотографии создано в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Приложение для диагностики рака по фотографии создано в Беларуси. Подробности сообщили в эфире телеканала ОНТ.

Приложение, способное выявлять рак кожи и другие дерматологические заболевания, создали студенты Витебского государственного университета имени Петра Машерова.

«Умное приложение считывает информацию по фотографии и выдает заключение», — отметили в эфире.

Для оценки достаточно сделать одно фото новообразования. Приложение за несколько секунд оценивает сразу несколько параметров: размер, форму, контуры, цвет. На основе данных делается заключение. Подобное является своеобразным первичным скринингом, чтобы оценить состояние родинки до обращения к врачу.

Как отмечают разработчики, точность анализа превышает 90%.

По словам студента Витебского государственного университета имени Петра Машерова Александра Руденкова, из открытых медицинских источников было извлечено 10 000 дерматоскопических снимков.

— Нам нужно было подтвердить их значимость. Поэтому мы обратились к студентам и преподавателям Витебского государственного медицинского университета. После этого мы стали разрабатывать собственную локально-сверточную нейронную сеть, которая уже сейчас умеет классифицировать семь типов кожных новообразований, — уточнил Руденков.

