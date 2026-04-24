В Ростове наградили участников ликвидации чернобыльской катастрофы

Церемония награждения участников ликвидации чернобыльской катастрофы состоялась в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону состоялось вручение наград ликвидаторам чернобыльской катастрофы. Детали мероприятия публикует управление информационной политики донского правительства.

Знаком губернатора Ростовской области «За ратную службу» был награжден Сергей Киндрат. Знаками губернатора «За милосердие и благотворительность» отметили Василия Дорошенко, Михаила Харитонова и Алексея Шаньшина.

Благодарственные письма и благодарности главы региона получили Виктор Умрихин, Татьяна Терешкова, Юрий Чумаков, Сергей Чуркин. Также благодарственные письма и благодарности донского Заксобрания вручили Евгению Дубровину, Вячеславу Питусу, Виктору Ющенко, Василию Липову и Александру Филипенко.

— Жители Ростовской области одни из первых приняли участие в ликвидации аварии и ее последствий. Тысячи наших земляков внесли неоценимый вклад в предотвращение распространения радиационной стихии, — подчеркнула заместитель губернатора Олеся Старжинская.

Напомним, авария на Чернобыльской АЭС произошла 40 лет назад. Речь идет о крупнейшей техногенной катастрофе XX века. В ликвидации последствий аварии участвовали более 20 тысяч жителей Ростовской области.

