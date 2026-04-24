Определен подрядчик для благоустройства набережной в Чернушке

ООО «ГСК “Норстрой”» действует с 4 марта 2020 года и зарегистрирована в Пермском крае. Компания специализируется на строительстве автомобильных дорог и автомагистралей. В 2024 году выручка ООО «ГСК “Норстрой”» составила 475,6 млн руб., что почти на 90% выше уровня 2023 года, а чистая прибыль выросла с 0,8 млн до 65,6 млн руб.