Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Определен подрядчик для благоустройства набережной в Чернушке

Победителем конкурса на право благоустройства сквера у Чернушинского пруда признано ООО «ГСК “Норстрой”». Цена контракта составит 104,6 млн руб.

Подрядчик должен будет построить причалы, детские и спортивные площадки, установить арт-объекты «Черная жемчужина» и «Дерево жизни». Также здесь появятся амфитеатр, скейт-парк, камерная сцена и фонтан. К работам требуется приступить 15 мая 2026 года, сдать объект — 29 сентября 2026 года.

ООО «ГСК “Норстрой”» действует с 4 марта 2020 года и зарегистрирована в Пермском крае. Компания специализируется на строительстве автомобильных дорог и автомагистралей. В 2024 году выручка ООО «ГСК “Норстрой”» составила 475,6 млн руб., что почти на 90% выше уровня 2023 года, а чистая прибыль выросла с 0,8 млн до 65,6 млн руб.