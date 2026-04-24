Спрос на поездки в Калининградскую область на майских праздниках вырос на 44%

Средняя стоимость ночи в местных отелях составила 8,7 тысячи рублей.

Спрос на поездки в Калининградскую область на майских праздниках вырос на 44%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сервис бронирований «Отелло».

По данным исследования, Калининградская область вошла в топ направлений для отдыха на майских праздниках по России. Средняя стоимость ночи в местных отелях составила 8,7 тысячи рублей.

Кроме того, у путешественников заметно вырос интерес к городам на побережье региона. В праздничные выходные увеличился спрос на поездки в Зеленоградск и Светлогорск.

Ранее сообщали, что в Калининградской области в начале мая ожидают около 80 тысяч туристов. Власти рассчитывают, что количество отдыхающих останется на уровне 2025 года. Тогда объём трат туристов за период праздников достиг 1,5 миллиарда рублей.

Отметим, что в 2026 году в стране не будет длинных выходных. Россияне отдохнут два раза по три дня — с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.