Пентагон придумал способы наказать НАТО за реакцию на войну с Ираном

В Пентагоне разработали варианты наказания союзников по НАТО, которые, по мнению Вашингтона, не оказали должной поддержки американским операциям в войне против Ирана. Речь идет о предоставлении доступа к базам, прав на пролет и другие преференций. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на американского чиновника, говорившего на условиях анонимности.