Пентагон придумал способы наказать НАТО за реакцию на войну с Ираном

США рассматривают приостановку членства Испании и пересмотр позиции по Фолклендским островам для наказания союзников, не оказавших помощь в войне с Ираном.

Источник: Комсомольская правда

В Пентагоне разработали варианты наказания союзников по НАТО, которые, по мнению Вашингтона, не оказали должной поддержки американским операциям в войне против Ирана. Речь идет о предоставлении доступа к базам, прав на пролет и другие преференций. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на американского чиновника, говорившего на условиях анонимности.

Среди рассматриваемых мер — приостановка членства Испании в альянсе и пересмотр позиции США по претензиям Великобритании на Фолклендские острова. Также рассматривается отстранение «проблемных» стран от важных или престижных должностей в НАТО.

Как заявил президент Дональд Трамп, несмотря на все, что США сделали для союзников, те не были рядом. Пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон заявил, что военное министерство предоставит президенту убедительные варианты действий, чтобы союзники перестали быть «бумажными тиграми» и вместо этого внесли свой вклад.

Ранее KP.RU писал, что президент США Дональд Трамп назвал НАТО «бумажным тигром» и заявил, что Соединенным Штатам альянс не требуется. Он также допустил возможность выхода США из НАТО.

Узнать больше по теме
Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
Читать дальше