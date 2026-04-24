От 35 тысяч рублей: автомобили должников из Башкирии пустят с молотка

В Башкирии конфискованные машины распродадут по цене от 35 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Росимущество Башкирии выставило на торги 100 автомобилей, перешедших в собственность государства. Среди лотов — как отечественные, так и иностранные марки.

Самый доступный лот — ВАЗ 21099 с начальной ценой 35 000 рублей. Самый дорогой — Kia Optima за 770 000 рублей. В числе других лотов: Honda Accord, BMW 520i, Mazda 6, Opel Insignia, три Toyota RAV4, Ford Focus, Volkswagen Jetta и Polo, Renault Logan и Sandero, Hyundai Accent и Grandeur.

Однако покупателям стоит учитывать ряд важных условий. Все автомобили продаются «как есть» — их работоспособность не проверялась. Ключи и документы на машины отсутствуют. Часть лотов находится в залоге, о чем указано в их описании.

Торги пройдут на площадке «РТС-Тендер», прием заявок на участие — до 25 мая.