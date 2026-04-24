Девочку из семьи нижегородского бойца СВО отдали пьющим опекунам

Нижегородские органы опеки изъяли годовалую дочку из семьи участника специальной военной операции и отдали пьющим маргиналам. Об этом сообщается в сюжете программы «Кстати…».
Мать девочки лишили свободы, поскольку она не соблюдала требования условного наказания, а девочку отдали в детский дом. Узнав об этом, бабушка и отец обратились в органы опеки, чтобы вернуть ребенка, однако выяснилось, что несовершеннолетняя находится в другой семье. Причем опекуны много пьют и живут в бараке, где большинство окон заколочено, а газ отключен.
Сейчас девочка находится в Арзамасе. Ее родные обращались в суд, следственный комитет и другие инстанции, однако результатов это не принесло.
