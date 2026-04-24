13 новых зарядных станций для электромобилей установят в Нижегородской области

13 новых зарядных станций для электромобилей планируют установить на территории Нижегородской области в ближайшее время. Об этом ИА «Время Н» сообщили в региональном министерстве энергетики и ЖКХ.
Специалисты ведомства подчеркнули, что заинтересованность в расширении подобной инфраструктуры уже подтвердили несколько инвесторов. В настоящее время уточняется, где именно будут расположены новые зарядные станции для электромобилей.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области появилось более 120 быстрых электрозарядных станций.
Справка.
Благодаря мерам государственной поддержки с 2022 по 2025 год в Нижегородской области установили 126 быстрых электрозарядных станций (ЭЗС) мощностью 150 кВт. На полную зарядку электромобиля уходит менее часа.
Большинство ЭЗС быстрого типа функционирует в Нижнем Новгороде (89 станций). Также они установлены в Арзамасе, Дзержинске, Выксе, Заволжье, Павлове, Сарове, на Бору, и в других населенных пунктах области.
В целом сеть ЭЗС охватывает 21 городской и муниципальный округ, а также автодороги федерального и регионального значения. Это позволяет водителям электромобилей беспрепятственно перемещаться по всей Нижегородской области.
Согласно открытым данным, парк электромобилей в Нижегородской области вырос в 10 раз. По состоянию на декабрь 2025 года, в регионе было зарегистрировано 5326 автомобилей с электродвигателем, в том числе 4071 — с гибридной силовой установкой.