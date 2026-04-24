В России задумались над новым подходом к запрету вейпов

В России могут разрешить регионам самостоятельно вводить запрет на продажу вейпов. С такой инициативой согласен не всякий, но у неё есть веские аргументы. О них в беседе с KP.RU рассказал доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Максим Чирков.
«Действие этих мер, как правило, несет положительный эффект. Думаю, что большинство граждан России уже поддерживают или готовы поддержать такие инициативы», — заявил эксперт.
Он уточнил, что с точки зрения законодателей, процесс введения подобных ограничений должен быть более плавным.
Чирков объяснил, что у людей сформированы привычки, и резкие запреты могут вызвать обратную реакцию. Гораздо эффективнее, по его мнению, запустить процесс постепенно — например, с отдельных регионов. Это станет понятным сигналом для всей страны: граждане заранее увидят, куда движется политика, и успеют подготовиться. В том числе — начать отказываться от вредной привычки без стресса и жёстких перемен.
Кроме того, как считает специалист, такой подход даёт регионам больше самостоятельности. Проблема вейпов, рассуждает экономист, в одних субъектах стоит остро, а в других почти незаметна. Значит, местные власти лучше видят ситуацию на своей территории и способны сами решить, когда именно вводить запрет — или не вводить его вовсе, если необходимости нет.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.