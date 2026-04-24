В России разработали систему для выявления вирусных и бактериальных инфекций

Прибор представляет собой пластиковую кассету с двумя круглыми окошками для внесения анализируемого образца. Также на ней есть два прямоугольных окошка для просмотра результатов анализа. Внутри кассеты параллельно друг другу размещены две тест-полоски: одна для выявления вируса, другая — для выявления бактерии. Каждая полоска выполнена на основе клейкой ламинированной пластиковой подложки с последовательно закрепленными внахлест элементами — это подушка из стекловолокна для нанесения образца, детектирующая нитроцеллюлозная мембрана и адсорбирующая подушка из целлюлозы.