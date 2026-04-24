Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области аннулировали фиктивный брак участника СВО

Прокуратура Калачевского района доказала, что союз заключили ради льгот и выплат.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области прокуратура Калачевского района успешно оспорила в суде фиктивный брак. Союз между участником специальной военной операции и жительницей Черкесска, как выяснилось, был заключен исключительно ради получения положенных выплат и льгот, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную прокуратуру.

Правоохранительные органы расследуют уголовное дело, материалы которого показали: 42-летнего мужчину, заключившего контракт на военную службу, обманным путем убедили жениться на ранее незнакомой 41-летней женщине.

Супруги, вступившие в брак, не планировали создавать настоящую семью. Их единственной целью были преимущества и дополнительные права, которые полагаются членам семей участников СВО. Брак зарегистрировали в Калачевском отделе ЗАГС, поскольку мужчина предоставил документы о необходимости скорого убытия к месту службы.

Калачевский районный суд Волгоградской области полностью поддержал иск прокуратуры. Запись о заключении фиктивного брака аннулировали.