В Волгоградской области аннулировали фиктивный брак участника СВО

В Волгоградской области прокуратура Калачевского района успешно оспорила в суде фиктивный брак. Союз между участником специальной военной операции и жительницей Черкесска, как выяснилось, был заключен исключительно ради получения положенных выплат и льгот, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную прокуратуру.