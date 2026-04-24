Донские миллиардеры попали в рейтинг «Форбс». В списке три миллиардера из Ростовской области, в их числе Владимир Мельников и Вадим Викулов.
Они расположились на 88-й строчке (совокупный капитал 1,7 млрд долларов), 100-й (1,5 млрд долларов) и 154-й (1,3 млрд долларов).
Примечательно, что состояние первого из трёх увеличислось почти на 100 млн долларов, итак, как у третьего сократилось на 300 млн долларов.
Один из бизнесменов вошёл в список «Форбс» впервые. Его компания занимается экспортом российского зерна, а также производством и поставками подсолнечного масла на внешние рынки.