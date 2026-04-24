В Хабаровском деле о картеле в медзакупках точку поставил Верховный суд

Поставщики медтоваров завышали цены в госзакупках — решения антимонопольщиков устояли в судах.

Верховный суд Российской Федерации поставил окончательную точку в деле о картельном сговоре при поставках медицинских изделий на территории Дальневосточного федерального округа, поддержав решение Хабаровского УФАС России.

Ранее антимонопольным управлением по Хабаровскому краю было установлено, что ряд компаний, включая ООО «Спектр-ДВ», АО «Вектор-Бест-Амур», ООО «СТС», ООО «Лидер М», ООО «Велл-Бин» и другие, участвовали в соглашении, которое привело к завышению цен на медицинские товары и увеличению стоимости государственных и муниципальных закупок.

Решение УФАС было обжаловано в судах различного уровня, включая Арбитражный суд Хабаровского края, Шестой арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Дальневосточного округа. Все инстанции признали выводы антимонопольного органа законными.

Окончательную правовую оценку дал Верховный суд РФ, отказав в пересмотре решений и подтвердив наличие картельного сговора.

В Хабаровском УФАС отмечают, что контроль за соблюдением антимонопольного законодательства остаётся одним из ключевых направлений работы ведомства, направленной на защиту конкуренции и прозрачность закупок.

