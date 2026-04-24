Следком Хабаровского края и ЕАО возбудил дело после инцидента с пистолетом

В Биробиджане возбуждено уголовное дело по факту угрозы применения насилия в отношении сотрудников полиции, — сообщает СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Следствием установлено, что 24 апреля 2026 года в отдел полиции города поступило сообщение от местного жителя об обнаружении на улице пистолета. На место прибыли сотрудники полиции.
По данным следствия, 38-летнему горожанину было предложено сдать найденное оружие и подчиниться законным требованиям правоохранителей. После отказа он был задержан с применением оружия.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ — угроза применения насилия в отношении представителя власти.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Следственное управление напоминает, что применение насилия в отношении представителя власти является уголовно наказуемым деянием и предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.