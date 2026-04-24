Нижегородца лишат водительских прав за устройство для сокрытия номера авто

Водителя грузовика привлекут к административной ответственности за попытку скрыть номер на автомобиле. Нарушителя поймали на трассе Нижний Новгород — Шахунья — Киров, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
Автомобиль 55-летнего мужчины был остановлен 13 апреля. При осмотре транспортного средства полицейские выяснили, что грузовик оборудован устройством, которое препятствует идентификации государственного регистрационного знака. Оно было изъято.
Административный материал направили в суд для принятия решения. Мужчине грозит лишение прав на срок до полутора лет.
