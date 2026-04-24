Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородца лишат водительских прав за устройство для сокрытия номера авто

Он не сможет садиться за руль транспорта до 1,5 лет.

Источник: Живем в Нижнем

Водителя грузовика привлекут к административной ответственности за попытку скрыть номер на автомобиле. Нарушителя поймали на трассе Нижний Новгород — Шахунья — Киров, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Автомобиль 55-летнего мужчины был остановлен 13 апреля. При осмотре транспортного средства полицейские выяснили, что грузовик оборудован устройством, которое препятствует идентификации государственного регистрационного знака. Оно было изъято.

Административный материал направили в суд для принятия решения. Мужчине грозит лишение прав на срок до полутора лет.

Ранее мы писали, что суд рассмотрит дело о ДТП на трассе М-12 в Нижегородской области.