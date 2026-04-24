Более 15 млн деревьев вырастят в нижегородских питомниках за три года

В течение следующих трех лет на территории Нижегородской области планируется вырастить свыше 15 миллионов деревьев в специализированных питомниках. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Начата масштабная посевная кампания, охватывающая как лесные питомники, так и тепличные комплексы. На площадях, превышающих 4 гектара грунта и 0,5 гектара теплиц, будут культивироваться саженцы хвойных лесных пород.
Использование высококачественных семян в сочетании с передовыми агротехническими методами обеспечит не только сохранение, но и увеличение лесных массивов региона. В текущем году работы по восстановлению и охране лесов будут проведены на территории, составляющей свыше 14,4 тысячи гектаров.
Жители региона имеют возможность принять участие в акции «Сад Памяти», в рамках которой предполагается посадка более 400 тысяч молодых деревьев по всей Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область присоединится к всероссийскому субботнику 30 апреля.