Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Норильске 11-летний ребенок перебегал дорогу и попал под машину

В Норильске сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП с юнным пешеходом.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 23 апреля в Норильске на улице Пушкина 11-летний мальчик перебегал дорогу и попал под машину. По предварительной версии Госавтоинспекции Красноярского края, 32-летний водитель Datsun допустил наезд на школьника, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте.

После аварии ребенка увезли в больницу. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.

Сотрудники ведомства настоятельно призывают родителей усилить надзор за своими детьми. Особое внимание следует уделить безопасности на дороге.