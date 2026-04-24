Туристические тропы «Земли леопарда» в Приморье обработали от клещей

Все популярные маршруты у сел Барабаш и Кравцовка опрыскали специальным препаратом.

Источник: «Земля леопарда»

В Приморье из-за потепления проснулись иксодовые клещи — переносчики опасного вируса. Чтобы гости «Земли леопарда» не пострадали, все популярные маршруты у сел Барабаш и Кравцовка уже опрыскали специальным препаратом. Подробнее — в материале «КП — Владивосток».

Защиту получили экотропа «Кравцовские водопады», подъездная дорога к ней, маршрут «Тропой леопарда», территория визит-центра и зоны отдыха в Центральной усадьбе села Барабаш. Обработаны только туристические объекты, а не охраняемые природные зоны, так что краснокнижные растения и животные не пострадали. Посетителей ждут каждый день с 9:00 до 18:00.