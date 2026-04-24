На прощание с Евгением Горенбургом пришел экс-губернатор Куйвашев

В Екатеринбурге в ЦК «Урал» на Студенческой, 3 проходит прощание с Евгением Горенбургом. Основатель «Уральской ночи музыки», фестивалей «Гиккон» и «Красная строка» умер на 67-м году жизни.
Также Евгений Горенбург являлся основателем группы «ТОП» и имел отношение к созданию Свердловского рок-клуба. Еще продюсера считают одним из создателей фестиваля «Старый Новый рок». Чаще всего площадкой для фестиваля становился ЦК «Урал».
Прощание с Евгением Горенбургом началось в 11:00 по местному времени. Среди гостей церемонии можно было увидеть бывшего губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Он сидел вместе с известным медиаменеджером Аксаной Пановой.
После ухода с поста губернатора Евгений Куйвашев не часто посещает публичные мероприятия. Последним из таких была торжественная церемонии в честь 92-летия Свердловской области, проходившая в середине января.