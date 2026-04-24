На прощание с Евгением Горенбургом пришел экс-губернатор Куйвашев

Также Евгений Горенбург являлся основателем группы «ТОП» и имел отношение к созданию Свердловского рок-клуба. Еще продюсера считают одним из создателей фестиваля «Старый Новый рок». Чаще всего площадкой для фестиваля становился ЦК «Урал».