Суд вернул государству 13 га акватории Красноярского водохранилища

Прокуратура Краснотуранского района выявила нарушение: часть акватории Красноярского водохранилища площадью более 13 гектаров оказалась в частных руках незаконно.
В 2021 году двое местных жителей выделили свои земельные паи из общей долевой собственности на сельхозугодья. Они подготовили межевой план и поставили на кадастровый учёт участок размером свыше 42 гектаров. Позже вся территория перешла в собственность одного из них.
Однако в ходе проверки с участием кадастрового инженера выяснилось: границы надела пересекаются с береговой линией Енисея. Почти 13,7 гектара — то есть около 137 тысяч квадратных метров — оказались прямо в акватории водохранилища.
Согласно законодательству, все водные объекты находятся исключительно в федеральной собственности и не могут передаваться частным лицам. Прокуратура обратилась в суд с требованием признать право собственности на «подтопленную» часть участка отсутствующим.
Суд полностью удовлетворил иск. Более 13,6 гектара акватории возвращены государству.
