В Белгородской области за сутки повреждены 12 автомобилей и семь жилых помещений

В Белгороде в больницу обратилась женщина, пострадавшая 22 апреля при атаке беспилотника. Медики диагностировали баротравму, пострадавшая госпитализирована. Также в городе повреждены коммерческий объект и шесть легковых автомобилей. В Белгородском округе от ударов дронов повреждены грузовой и легковой автомобили, а также два частных дома (в поселке Разумное и селе Ясные Зори). В Валуйском округе в селе Соболевка FPV-дрон атаковал сельхозпредприятие — повреждены ангар и комбайн. В Волоконовском округе в поселке Малиново от детонации беспилотника пострадал легковой автомобиль.