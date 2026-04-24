В Белгородской области за сутки повреждены 12 автомобилей и семь жилых помещений

За прошедшие сутки ВСУ атаковали семь муниципалитетов Белгородской области. В результате повреждены 12 транспортных средств и семь жилых помещений. Информация о погибших и пострадавших не приводится. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

Источник: Коммерсантъ

За прошедшие сутки ВСУ атаковали семь муниципалитетов Белгородской области. В результате повреждены 12 транспортных средств и семь жилых помещений. Информация о погибших и пострадавших не приводится. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

В Белгороде в больницу обратилась женщина, пострадавшая 22 апреля при атаке беспилотника. Медики диагностировали баротравму, пострадавшая госпитализирована. Также в городе повреждены коммерческий объект и шесть легковых автомобилей. В Белгородском округе от ударов дронов повреждены грузовой и легковой автомобили, а также два частных дома (в поселке Разумное и селе Ясные Зори). В Валуйском округе в селе Соболевка FPV-дрон атаковал сельхозпредприятие — повреждены ангар и комбайн. В Волоконовском округе в поселке Малиново от детонации беспилотника пострадал легковой автомобиль.

В Грайворонском округе повреждены частный дом в Грайвороне, гараж в селе Гора-Подол, а также частный дом и надворная постройка в селе Глотово. В Краснояружском округе в поселке Отрадовский поврежден легковой автомобиль. В Шебекинском округе повреждены коммерческий объект в Шебекино, частное домовладение и легковой автомобиль в селе Графовка, грузовой автомобиль, частный дом и надворная постройка в поселке Маслова Пристань, а также частный дом в селе Новая Таволжанка.

Сутками ранее ВСУ атаковали семь муниципалитетов Белгородской области, двое мирных жителей погибли, еще восемь пострадали. Были повреждены 44 жилых помещения и 46 транспортных средств.

Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
