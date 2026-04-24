Теракт против руководителей Роскомнадзора предотвратили сотрудники ФСБ

18 апреля сотрудники ФСБ предотвратили попытку резонансного теракта против руководителей Роскомнадзора. В результате операции были задержаны семь человек, а их лидер нейтрализован, сообщает «Российская газета».
По информации ФСБ, группа молодых экстремистов, завербованных украинскими спецслужбами через Telegram, намеревалась взорвать автомобиль одного из руководителей Роскомнадзора.
В Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле были задержаны семь приверженцев праворадикальных и неонацистских идей, участвовавших в подготовке террористического акта. 22-летний лидер группы оказал вооружённое сопротивление при задержании. В результате он был нейтрализован.
В ходе обысков у задержанных были обнаружены самодельное взрывное устройство массой 1 кг, ручная граната Ф-1, пистолет Макарова с глушителем, два газовых пистолета, рации, неонацистская символика и атрибутика украинских военизированных формирований. В телефонах найдены инструкции по вступлению в украинскую террористическую организацию, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.
В ФСБ сообщили, что в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье о незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ. В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении их к ответственности за подготовку к теракту.
Ранее на сайте Pravda-nn.ru сообщалось, что за последний месяц сразу четыре нижегородских подростка получили сроки за теракты. Они так же выполняли указания неизвестных кураторов.