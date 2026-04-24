Science: Найдены останки гигантских осьминогов, схожих размерами с кракенами

Ученые реконструировали внешний вид гигантских осьминогов, населявших Мировой океан десятки миллионов лет назад. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science.
Отмечается, что размеры этих головоногих могли достигать от 7 до 19 метров, что делает их одними из крупнейших известных беспозвоночных. При этом они существовали в позднем меловом периоде — примерно 100−72 миллиона лет назад. По размеру они соответствовали кракенам — мифическим чудовищам из морских легенд.
Реконструкция стала возможной благодаря изучению сохранившихся клювов — твердых челюстей. По следам износа ученые сделали вывод, что эти осьминоги были хищниками и могли охотиться на крупных морских рептилий.
Исследователи также отметили, что особенности строения челюстей могут указывать на сложное поведение и высокий уровень развития нервной системы у этих древних существ, передает журнал.
В сентябре 2025 года аргентинские археологи нашли останки ранее не известного динозавра. В пасти древнего животного исследователи обнаружили кость крокодила, которая помогла датировать возраст находки примерно 66 миллионами лет. Позднее эксперты выяснили, что они нашли останки нового вида динозавров, которому дали название Joaquinraptor casali.