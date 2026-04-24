На 74% вырос ввод многоквартирного жилья в Нижегородской области в I квартале

Ввод многоквартирного жилья в Нижегородской области в первом квартале 2026 года вырос на 74% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщил губернатор Глеб Никитин на штабе правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина. Всего с начала года введено 326,3 тыс. кв. м жилья.