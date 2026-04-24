В Воронеже выступит скрипач-виртуоз Леонид Железный

25 апреля.
Театр оперы и балета.
18:00 | Одноактная опера/одноактный балет «Алеко/Барышня и хулиган» | 12+
Никитинский театр.
18:00 | «Клара Милич» | 16+
Театр «Кот».
11:00 | «Звездный кораблик» | 2+
13:00 | «Сказки на всякий случай» | 6+
18:00 | «Феромон» | 16+
Воронежская филармония.
18:00 | Арсений Тарасевич-Николаев (фортепиано), дирижёр — Андрей Аниханов | 12+
Воронежский концертный зал.
19:00 | Концерт Леонида Железного | 6+
Дворцовый комплекс Ольденбургских.
14:00 | Дворцовый weekend | 0+
Воронежский океанариум.
11:30 | Программа «Со скелетом и без» | 0+
26 апреля.
Театр оперы и балета.
11:00 | Музыкальная сказка «Аленький цветочек» | 6+
18:00 | Оперетта «Веселая вдова» | 12+
Никитинский театр.
18:00 | «Клара Милич» | 16+
Театр «Кот».
18:00 | «Золотая улитка» | 16+
Воронежская филармония.
18:00 | «Для вас с любовью». Юбилейный концерт ансамбля «Воронежские девчата» | 12+
Воронежский концертный зал.
19:00 | Концерт Олега Митяева | 12+
Дворцовый комплекс Ольденбургских.
14:00 | Дворцовый weekend | 0+
МТС Live Холл Воронеж.
19:00 | Концерт Вячеслава Бутусова «Nautilus Pompilius. Лучшее» | 12+
Воронежский океанариум.
12:00 | Экскурсионный маршрут «Водные/сухопутные» | 0+
