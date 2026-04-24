В Воронеже выступит скрипач-виртуоз Леонид Железный

О событиях города и области — в нашем материале.

Источник: АиФ Воронеж

25 апреля.

Театр оперы и балета.

18:00 | Одноактная опера/одноактный балет «Алеко/Барышня и хулиган» | 12+

Никитинский театр.

18:00 | «Клара Милич» | 16+

Театр «Кот».

11:00 | «Звездный кораблик» | 2+

13:00 | «Сказки на всякий случай» | 6+

18:00 | «Феромон» | 16+

Воронежская филармония.

18:00 | Арсений Тарасевич-Николаев (фортепиано), дирижёр — Андрей Аниханов | 12+

Воронежский концертный зал.

19:00 | Концерт Леонида Железного | 6+

Дворцовый комплекс Ольденбургских.

14:00 | Дворцовый weekend | 0+

Воронежский океанариум.

11:30 | Программа «Со скелетом и без» | 0+

26 апреля.

Театр оперы и балета.

11:00 | Музыкальная сказка «Аленький цветочек» | 6+

18:00 | Оперетта «Веселая вдова» | 12+

Никитинский театр.

18:00 | «Клара Милич» | 16+

Театр «Кот».

18:00 | «Золотая улитка» | 16+

Воронежская филармония.

18:00 | «Для вас с любовью». Юбилейный концерт ансамбля «Воронежские девчата» | 12+

Воронежский концертный зал.

19:00 | Концерт Олега Митяева | 12+

Дворцовый комплекс Ольденбургских.

14:00 | Дворцовый weekend | 0+

МТС Live Холл Воронеж.

19:00 | Концерт Вячеслава Бутусова «Nautilus Pompilius. Лучшее» | 12+

Воронежский океанариум.

12:00 | Экскурсионный маршрут «Водные/сухопутные» | 0+

О самых интересных событиях рассказываем в карточках в группах «АиФ-Воронеж» в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в каналах МАКС и Телеграм.