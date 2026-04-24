Белорусский режиссер назвал фильм, который нельзя смотреть под попкорн

«Я даже против некоторого мерча, который обычно делается на картинах. Нельзя писать название “Одно на двоих” на кружках или на майках. Это фильм памяти и гордости за этих ребят. При всем том, что с 2022 года работаю над этой историей, много узнал про них и вообще этот фильм готов смотреть стоя. Просто стоя! Никаких диванов, попкорна… — говорит постановщик и добавляет: — Если у кого-то возникнет желание кушать попкорн… Вряд ли мы запретим в кинотеатрах продавать попкорн на этих сеансах, это было бы, наверное, не совсем правильно. Но если кто-то захочет и будет жевать до конца, тогда ему, наверное, какие-то другие фильмы надо смотреть. Но те, кто кинет попкорн, начнет жевать только после финальных титров, у кого дойдет эта капля горечи… Они поймут это кино. И тогда мы не зря его делали».