Белорусский режиссер назвал фильм, который нельзя смотреть под попкорн

Режиссер, актер, сценарист, декан факультета кино, театра и телевидения Белорусской государственной академии искусств Иван Павлов назвал кинопремьеру, которую нельзя смотреть под попкорн. Об этом он заявил в эфире телеканала ОНТ.
Речь идет о фильме «Одно на двоих» о подвиге летчиков Никиты Куконенко и Андрея Ничипорчика, Героев Беларуси. В 2021-м они пожертвовали собой, чтобы отвести падающий самолет от жилых домов. («КП» писала о последнем полете разбившегося в Барановичах Як-130 и героическом поступке летчиков. А здесь о Ничипорчике и Куконенко вспоминают сослуживцы и одноклассники.).
Режиссер новой картины — сам Иван Павлов. Он говорит, что «Одно на двоих» (премьера состоится 30 апреля во всех кинотеатрах Беларуси) нельзя смотреть под попкорн.
«Я даже против некоторого мерча, который обычно делается на картинах. Нельзя писать название “Одно на двоих” на кружках или на майках. Это фильм памяти и гордости за этих ребят. При всем том, что с 2022 года работаю над этой историей, много узнал про них и вообще этот фильм готов смотреть стоя. Просто стоя! Никаких диванов, попкорна… — говорит постановщик и добавляет: — Если у кого-то возникнет желание кушать попкорн… Вряд ли мы запретим в кинотеатрах продавать попкорн на этих сеансах, это было бы, наверное, не совсем правильно. Но если кто-то захочет и будет жевать до конца, тогда ему, наверное, какие-то другие фильмы надо смотреть. Но те, кто кинет попкорн, начнет жевать только после финальных титров, у кого дойдет эта капля горечи… Они поймут это кино. И тогда мы не зря его делали».
Также Иван Павлов замечает, что до 80% сцен в премьерной ленте — реальные события из жизни летчиков-героев, и объясняет, о чем он снимал картину:
«Это фильм о том, как рождается подвиг. Каждый жест, каждое действие, некоторые слова даже — это маленький кирпичик той стены, которая называется “мужчина”. У меня гордость за то, что такие мужчины были среди нас. И горе, что я с ними не пообщаюсь, не поиграю в бильярд, не поговорю».
