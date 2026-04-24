Фото «Поезда Победы»: состав начал курсировать по Нижегородской области

Мероприятия в честь торжественного отправления «Поезда Победы» состоялись на вокзальном комплексе Нижний Новгород утром 24 апреля.
Мемориальный состав сформирован на ГЖД в рамках празднования 81-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Во главе поезда — 2 легендарных паровоза серии Л и 6 платформ с выставочными образцами военной техники, 2 вагона-теплушки с полевой кухней и тематической композицией с предметами быта военных лет.
ИА «Время Н» публикует фото с мероприятия.
На маршруте состава в Нижегородской области — почти 30 станций, на которых пройдут праздничные концерты.
24 апреля «Поезд Победы» остановится на станциях Металлист (в 12:40) и Суроватиха (в 18:50), 25 апреля — на станции Моховые Горы (в 11:05), 28 апреля — на станциях Навашино (в 10:25) и Пильна (в 17:46).
