Движение транспорта ограничили в центре Нижнего Новгорода с 24 апреля

Это связано с репетициями парада Победы.

Источник: Время

Движение транспорта ограничат в связи с репетициями парада Победы в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

24 апреля с 9:00 до 14:00 перекрыта набережная Гребного канала на участке от Казанского съезда до дома 112А по улице Слобода Печёры.

Этот же участок будут перекрывать с 00:01 и до 14:00 3, 5 и 7 мая.

В эти же дни ограничения будут действовать на площади Минина и Пожарского; улицах Минина, Варварской, Алексеевской (от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова); Зеленскому съезду, улице Широкой, Нижне-Волжской набережной (от улицы Широкой до Казанского съезда).

При этом изменятся маршруты автобусов и электробусов.