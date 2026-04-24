Движение транспорта ограничили в центре Нижнего Новгорода с 24 апреля

Движение транспорта ограничат в связи с репетициями парада Победы в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
24 апреля с 9:00 до 14:00 перекрыта набережная Гребного канала на участке от Казанского съезда до дома 112А по улице Слобода Печёры.
Этот же участок будут перекрывать с 00:01 и до 14:00 3, 5 и 7 мая.
В эти же дни ограничения будут действовать на площади Минина и Пожарского; улицах Минина, Варварской, Алексеевской (от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова); Зеленскому съезду, улице Широкой, Нижне-Волжской набережной (от улицы Широкой до Казанского съезда).
При этом изменятся маршруты автобусов и электробусов.