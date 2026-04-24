Студент ИРНИТУ Александр Коваль представил доклад на Международном молодежном научном симпозиуме «Проблемы геологии и освоения недр»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Студент ИРНИТУ Александр Коваль (СНГб-22) принял участие с устным докладом в Международном молодежном симпозиуме им. академика М. А. Усова «Проблемы геологии и освоения недр», посвященном 130-летию со дня основания Томского политехнического университета.
Оргкомитет очень высоко оценил доклад иркутского политеховца на тему «Перспективные октаноповышающие добавки к бензинам на базе циклических производных 1,2-диолов и карбонильных соединений». Научный руководитель — профессор Светлана Дьячкова.
Результаты исследования были представлены в традиционной для симпозиума секции «Химические технологии переработки минерального и углеводородного сырья». Это значит, что данное направление и его развитие крайне важно для эффективного освоения недр.
Профессор Светлана Дьячкова сообщила, что Александр Коваль уже два года занимается научной работой на кафедре химической технологии, он постоянный участник конференций Института высоких технологий.
"Представленная на конкурс работа была выполнена совместно с магистрантом Андреем Лапкановым (ХТм-24) в рамках его ВКР, которую он в прошлом году успешно защитил и сейчас работает на предприятиях Роснефти. Саша Коваль в данной работе создавал топливные композиции выполнял все химмотологические анализы, исследовал антидетонационную активность топливных композиций, разрабатывал технологическую схему. Он очень трудолюбивый и знающий студент, выпускник ИНК-класса.
Очень хочется, чтобы такие талантливые студенты, как Андрей Лапканов и Александр Коваль оставались у нас в вузе, поступали соответственно в аспирантуру и магистратуру", — подчеркнула Светлана Дьячкова.
В своем докладе Александр Коваль отметил, что многофункциональные присадки к моторным топливам обычно представляют собой смесь различных по направленности свойств соединений. Наиболее распространенными являются оксигенатные присадки к автобензинам. Это спирты, ацетали, эфиры. Циклические ацетали широко используются в синтезе природных продуктов в качестве защитных групп для кетонов, альдегидов и диолов.
"В связи с бурным развитием органического синтеза циклические ацетали из сравнительно редких соединений перешли в разряд материалов с широким диапазоном полезных свойств. Особое значение они приобрели в связи с возможностью использования в составе моторных топлив для улучшения октановых характеристик, увеличения фазовой стабильности, снижения токсичности выхлопных газов.
Например, добавки кеталя глицерина улучшают свойства бензинового и дизельного топлива, а его бинарные смеси с этанолом по своей способности повышать октановое число не уступают широко применяемому в качестве топливного оксигената метил-трет-бутиловому эфиру.
Наша работа посвящена поиску практического использования циклоацеталей их получению из доступного отечественного сырья в масштабах малотоннажной химии", — отмечает Александр Коваль.
В ходе научной работы была предложена принципиальная технологическая схема, которая предусматривает получение циклоацеталей в периодическом режиме с использованием стандартного оборудования.
Таким образом, исследователи продемонстрировали, что синтезированные из промышленно доступных диолов и карбонильных соединений циклоацетали являются перспективными октанповышающими присадками к моторным топливам, разработана принципиальная технологическая схема получения этих соединений.
Фото Светланы Дьячковой с сайта ИРНИТУ.