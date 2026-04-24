В Москве в начале следующей недели пройдут ливни со снегом

В Москве 27 апреля пройдут ливни, переходящие в заряды мокрого снега. За сутки выпадет около 15 мм осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В понедельник атмосферный вихрь развернется своей холодной тыловой стороной», — рассказал господин Тишковец «РИА Новости». По его словам, погода в регионе будет ветреной, а на газонах местами может появиться снежный покров. Температура воздуха в понедельник в столице снизится до +2… +5 градусов.
24 апреля в Московской области прогнозировали мокрый снег и понижение температуры до 0 градусов. Ветер может достигать 15 м/с. Минтранс Подмосковья рекомендовал автомобилистам не выезжать на дороги на летней резине.