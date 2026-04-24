В зоне специальной военной операции в районе населенного пункта Каленики ДНР активное участие в боевых действиях принимает 6-я отдельная гвардейская мотострелковая Лисичанская казачья бригада имени М. И. Платова. О достижениях казаков на славянско-краматорском направлении сообщается в официальном телеграм-канале 3-й общевойсковой армии Вооруженных сил России. За апрель казаки уничтожили 35 дронов противника, 11 укрытий живой силы ВСУ, 10 пунктов управления БПЛА, 8 складов боевой комплектации, 5 полевых складов, 4 блиндажа и 4 антенны управления дронами, 2 НРТК, а также терминал Starlink и бронемашину.
Стало известно об очередных успехах казачьей бригады имени Платова на СВО
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше