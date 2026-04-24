Что изменится в России с 1 мая: пенсии, пособия, налоги и даже ассортимент в магазинах

Пенсии вырастут у части пенсионеров.
С мая увеличатся выплаты у пенсионеров, которым в апреле исполнилось 80 лет. Им назначат доплату — пенсия вырастет на 19 169,38 рубля за счёт удвоения фиксированной части. Аналогичное повышение предусмотрено для тех, кто получил первую группу инвалидности — с момента установления статуса. Перерасчёт пройдёт автоматически, без заявлений.
Кроме того, в Челябинской области график пенсионных выплат скорректируют из-за майских праздников: на банковские счета деньги поступят 17, 21 и 22 мая, а через почту — со 2 по 24 мая.
Детские пособия выплатят раньше.
Часть майских выплат семьи получат досрочно. Уже 29 апреля деньги перечислят тем, кому пособия обычно приходят 3 мая. Речь идёт о едином пособии на детей до 17 лет, выплатах по беременности, пособиях по уходу за ребёнком до полутора лет для неработающих родителей и выплатах на детей военнослужащих по призыву.
5 мая, как и раньше, поступят выплаты из материнского капитала на детей до трёх лет, а 8 мая — пособие по уходу за ребёнком до полутора лет работающим родителям. Через Почту России деньги доставят со 2 по 24 мая — в зависимости от графика конкретного отделения.
Многодетным станет проще получить пособие.
С 22 мая меняются правила назначения единого пособия для многодетных семей. Теперь, если доход семьи превышает прожиточный минимум не более чем на 10%, право на выплату сохраняется.
При продлении пособия его автоматически назначат ещё на год. Социальный фонд пересмотрит отказы, вынесенные с января 2026 года, и семьям не потребуется повторно подавать заявления, уведомление направят через Госуслуги. Тем, кто ранее не получал выплату из-за небольшого превышения дохода, назначат пособие в размере 50% прожиточного минимума.
Налоги: старые долги спишут, новые взыщут быстрее.
С 1 мая вводится новый порядок работы с налоговой задолженностью. Безнадёжные долги, например с истёкшим сроком давности, будут официально списывать. Это касается федеральных, региональных и местных налогов.
Одновременно усиливается контроль за актуальными задолженностями. ФНС получит право взыскивать подтверждённые долги граждан и самозанятых во внесудебном порядке. Это означает, что старые долги будут уходить из учёта, а новые — взыскиваться быстрее.
Прописка и коммунальные платежи: новые правила.
С мая формальной регистрации будет недостаточно для сохранения прописки. Если человек фактически не проживает в квартире и не участвует в оплате коммунальных услуг, собственнику станет проще его выписать. При этом могут учитывать данные управляющих компаний, товариществ собственников жилья и свидетельства соседей.
Также вводится единый срок оплаты коммунальных услуг — до 15 числа месяца, следующего за расчётным. Если собственник не передаёт показания счётчиков более трёх месяцев подряд, начисления будут производиться по нормативу с применением повышающих коэффициентов.
Что может исчезнуть из магазинов.
С мая часть товаров могут убрать с полок из-за новых требований к качеству, маркировке и безопасности. Речь не идёт о базовых продуктах — хлеб, молоко и крупы останутся в продаже. Ограничения затронут отдельные категории.
Под изменения подпадают биодобавки и спортивное питание с сомнительным составом, псевдомедицинские приборы без подтверждённых сертификатов, а также часть бытовой химии, которая теперь должна соответствовать более строгим требованиям. Кроме того, из продажи могут исчезнуть товары без маркировки «Честный знак», включая одежду, обувь, косметику и технику, ввезённые нелегально.
Некоторые позиции могут вернуться после того, как производители получат необходимые документы или изменят состав, но часть ассортимента магазины могут убрать окончательно.
Вывоз золота ограничат.
С 1 мая вводится запрет на вывоз из России аффинированного золота в слитках весом более 100 граммов. Ограничения распространяются на физических лиц, компании и индивидуальных предпринимателей.
При этом предусмотрены исключения. Вывоз возможен через ряд аэропортов при наличии разрешения Федеральной пробирной палаты, в том числе в страны Евразийского экономического союза и в другие государства при соблюдении установленных условий.
Переводы по СБП: сначала напугали, потом успокоили.
В апреле активно обсуждали новости о том, что с 1 мая переводы через Систему быстрых платежей (СБП) якобы станут платными. Это вызвало волну опасений у пользователей.
Однако позже разъяснения дал Банк России: для обычных граждан условия не меняются. Переводы между физлицами по-прежнему останутся бесплатными, как и раньше. Речь идёт о привычных операциях — переводах по номеру телефона, между своими счетами и другим людям. Бесплатный лимит до 100 тысяч рублей в месяц также сохраняется.
Как пояснили в ЦБ, опубликованный 1 апреля документ носит технический характер. В нём действующие тарифы просто собраны в один файл, уточнена формулировка «клиент Банка России» с учётом возможного расширения участников системы, а также добавлено пояснение о том, что операции не облагаются НДС.