Что изменится в России с 1 мая: пенсии, пособия, налоги и даже ассортимент в магазинах

Часть майских выплат семьи получат досрочно. Уже 29 апреля деньги перечислят тем, кому пособия обычно приходят 3 мая. Речь идёт о едином пособии на детей до 17 лет, выплатах по беременности, пособиях по уходу за ребёнком до полутора лет для неработающих родителей и выплатах на детей военнослужащих по призыву.