Названа причина роста количества пациентов с онкологией в Башкирии

В Башкирии медленно, но верно растет число выявленных случаев онкозаболеваний. Как отметили в пресс-службе минздрава республики, это не означает, что люди стали чаще болеть. Число зарегистрированных случаев на 10 тыс. населения: 2021 год — 293,6; 2022 год — 323,6; 2023 год — 356,7; 2024 год — 373,4; 2025 год — 376,1.