Названа причина роста количества пациентов с онкологией в Башкирии

В Башкирии медленно, но верно растет число выявленных случаев онкозаболеваний. Как отметили в пресс-службе минздрава республики, это не означает, что люди стали чаще болеть. Число зарегистрированных случаев на 10 тыс. населения: 2021 год — 293,6; 2022 год — 323,6; 2023 год — 356,7; 2024 год — 373,4; 2025 год — 376,1.
«Статистика растет из-за улучшения диагностики, так как современная медицина позволяет выявлять рак на ранних стадиях. Также появились новые инструменты скрининга — например, за первую неделю работы “Поездов здоровья” в апреле 2026 года врачи выявили 12 подозрений на онкологию», — уточнили представители ведомства.
По словам врачей, раньше многие случаи оставались незамеченными — их обнаруживали уже на поздних стадиях или не диагностировали вовсе, а сейчас фиксируют вовремя. Все это увеличивает шансы на успешное лечение.
Ранее Башинформ сообщал о том, что Башкирия на 2026−2027 годы получила 211 млн рублей в рамках региональных проектов «Борьба с онкологическими заболеваниями».